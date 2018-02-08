РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. В подмосковном Подольске по просьбе жителя устранили навалы мусора у жилого дома на улице Машиностроителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска направил на портал «Добродел» обращение с просьбой устранить незаконный навал мусора у дома №3К, корпус 2 по улице Машиностроителей. Он отметил, что ранее убрали контейнер, а мусор оставили, в результате образовалась свалка под его окнами.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел», было рассмотрено администрацией городского округа Подольск. По существу поставленного вопроса сообщаю, что замечания (незаконные навалы мусора – ред.) устранены», – сообщил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.