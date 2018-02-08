РИАМО - 8 фев. Фармацевты активно интересуются созданием новых фармацевтических производств в столице, сообщил в четверг руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

«Сейчас мы видим приток интереса со стороны фармацевтов для того, чтобы создавать у нас на территории города новые производства», - сказал Фурсин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он также добавил, что финансовая отдача поступит, когда закончится строительство объектов и начнется производство. Тем не менее компании смотрят на коммерческий и городской рынки, которые предоставляют условия для роста.