РИАМО – 8 фев. Автоэксперт Игорь Моржаретто считает бесполезным ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде, так как это может повлечь за собой рост коррупции.

Уголовное наказание за вождение в нетрезвом виде предлагают ужесточить. Такой законопроект МВД России размещен на портале проектов нормативных актов. Согласно документу штраф за подобное нарушение может быть увеличен до 500 тысяч рублей. А срок тюремного заключения и принудительных работ – повышен до четырех лет. В МВД считают, что беспечность многих водителей связана с отсутствием угрозы серьезного наказания.

«Ужесточать наказание дальше уже нельзя. Вырастет в несколько раз коррупция. Надо учитывать, что даже при самом жестком законодательстве все равно будут садиться пьяными за руль. Будет небольшой процент таких людей. Речь должна идти о другом: о неотвратимости наказания. Надо, чтобы водитель знал: если он сядет за руль, он лишится прав», - сказал Моржаретто в интервью Радио «Комсомольская правда».

Ранее в Минюсте России разработали законопроект, который позволит инспекторам ГИБДД конфисковать автомобили пьяных водителей до внесения ими денежного залога в размере максимальной суммы штрафа за вождение в нетрезвом виде — 30 тысяч рублей.