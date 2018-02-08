РИАМО - 8 фев. Госжилинспекция Подмосковья опубликовала рейтинг управляющих компаний по итогам работы в 2017 году, список возглавили организации, обслуживающие дома в Королеве, Мытищах, Одинцовском районе и Долгопрудном, рейтинг опубликован на сайте ведомства.

Так, лидерами рейтинга стали «Техкомсервис», «ЖКХ Горки-2» и «УК «Жилкомсервис», которые работают в Королеве, Мытищах, Одинцовском районе и Долгопрудном.

В топ-10 также вошли «Жилкомплекс», «Жилсервис» (Королев), «ПИК-Комфорт» (Люберцы, Ленинский, Солнечногорский районы, Лобня, Долгопрудный, Дмитровский район, Мытищи, Реутов, Химки, Подольск, Щелковский район, Балашиха), «Клинская теплосеть» (Клин), «Дружба» (Домодедово), «УК «Техкомсервис» (Королев), «Гжельская УК» (Раменский район), «ЖилКомСоюз» (Балашиха), «ЖЭК №2 «Техкомсервис» (Королев) и «ЛГЖТ» (Люберцы).

Последние места в рейтинге заняли «ЗИП» (Рузский округ), «ЖКС «Отрадное», «Эстейт сервис» (Красногорск), «СтройУниверсал» (Одинцовский район), «Уют», «Вель-Сервис-Щелково» (Щелковский район), «Путилково сервис» (Красногорск) и «СМУ-6 инжиниринг» (Одинцовский район).

Ранее глава Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков рассказал, что в 2018 году в Московской области более 200 управляющих организаций могут лишить лицензий.