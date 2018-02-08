РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. В новом микрорайоне Люберец 3-3А построят пять детских садов и поликлинику, сообщил директор ООО «Мастер Хауз» Петр Баум.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в четверг провел встречу в школе №24 с жителями северного микрорайона 3-3А и обсудил с ними вопросы расселения. В рамках реконструкции микрорайона 3-3А планируют снести 47 аварийных домов, где сейчас проживают более 3 тысяч жителей. На встрече присутствовал директор фирмы-застройщика ООО «Мастер Хауз» Петр Баум.

«В новом микрорайоне Люберец 3-3А, который будет застраиваться на месте снесенных домов, возведут пять детских садов, поликлинику взрослую и детскую, а также реконструируют школу», – сказал Баум.

Он уточнил, что снесут 51 тысячу квадратных метров ветхого жилья, возведут 380 квадратных метров жилья и социальных объектов.

«Новые дома будут 17 и 24-этажности с вентилируемым фасадом. Сейчас уже идет расселение. До марта 2018 года оно должно завершиться», – добавил Баум.