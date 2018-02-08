РИАМО - 8 фев. Создание комфортной городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании координационного совета по делам инвалидов в администрации городского округа Домодедово, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Во вторник, 6 февраля, в администрации городского округа Домодедово состоялось плановое заседание координационного совета по делам инвалидов. Все вопросы, затронутые в ходе совещания, касались темы создания комфортной городской среды для людей с инвалидностью в городском округе Домодедово», - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие замглавы администрации городского округа Домодедово - председатель координационного совета Юлия Терещенко, член совета депутатов Домодедова Юрий Дремов, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области по городскому округу Домодедово Ирина Машукова, замглавврача ГБУЗ МО «Домодедовская центральная городская больница» Дмитрий Мальченко, а также представители администрации городского округа.

В ходе совещания обсудили организацию ремонта подъездов: итоги за 2017 год, планы на 2018 год, доступность подъездов, благоустройство дворовых территорий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также на заседании затронули доступность объектов и услуг транспортной инфраструктуры, адаптацию подвижного состава, реализацию мероприятий по благоустройству дорожной инфраструктуры в городском округе Домодедово, доступность объектов и услуг в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, ситуацию по обеспечению инвалидов средствами индивидуальной реабилитации.

«По итогам совещания выработан алгоритм работы по данным направлениям на 2018 год», - подчеркивается в материале.