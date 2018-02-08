РИАМО - 8 фев. Электроэнергию отключат в некоторых населенных пунктах в подмосковном Домодедове 9 февраля из-за установки датчиков пожарной сигнализации и для безопасного производства плановых работ, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Плановые отключения электроэнергии по городскому округу Домодедово на 9 февраля 2018 года: Домодедовский РЭС — установка датчиков пожарной сигнализации, 9:00 - 17:00, очистные сооружения №5», - говорится в сообщении.

В частности, свет отключат в деревнях Бехтеево и Шахово с 9:00 до 17:00 для безопасного производства работ на КРН-113.