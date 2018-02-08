РИАМО - 8 фев. Члены студенческого совета Рузского городского округа в ходе своего первого заседания предложили создать монету или марку в честь 690-летия подмосковной Рузы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Студенческий совет Рузского городского округа создан постановлением главы Рузского городского округа Максима Тарханова в 2018 году.

«В честь 690-летия Рузы в Рузском городском округе могут выпустить марку или монету, посвященные юбилею. С соответствующим предложением к главе Рузского городского округа Максиму Тарханову обратились члены студенческого совета округа в ходе первого заседания», - говорится в сообщении.

По словам Тарханова, молодость - это тот прекрасный активный возраст, когда нет бытовых проблем и можно реализовывать свои идеи и проекты.

«Именно для того, чтобы слышать нашу молодежь, и создан студенческий совет. Нам хотелось бы совместно претворять в жизнь проекты, направленные на благо округа», - подчеркнул Тарханов.