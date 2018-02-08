РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 8 фев. Учитель лицея №14 в подмосковном Жуковском Наталья Задонская примет участие в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане в качестве судьи соревнований, сообщила директор лицея Екатерина Шевцова.

«Учитель физкультуры Задонская Наталья, спортивный судья I категории по лыжным гонкам, приглашена в Республику Корея на XXIII Олимпийские зимние игры в качестве спортивного судьи», – сказала Шевцова.

По данным Жуковского информагентства, Наталья Задонская работает в лицее подмосковного Жуковского с 2006 года.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.