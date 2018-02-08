РИАМО - 8 фев. Москва является одним из лидеров в области науки, сообщил в четверг руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

«Москва занимает лидирующее место в науке. (…) У нас есть самое важное для нас – это наши люди, которые как раз и славятся своими разработками, своими научными достижениями», - сказал Фурсин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он подчеркнул, что из всех ученых России порядка 40% специалистов трудятся в московских организациях.

По его словам, Москве необходим баланс и тесное взаимодействие науки и реального производства, чтобы столичная наука развивалась наиболее динамично.

«Наша задача сейчас – как раз создавать именно такие площадки для коммуникаций, стимулировать как раз эти разработки за счет премий молодым ученым, грантов совместно с Российским фондом фундаментальных исследований», - добавил Фурсин.