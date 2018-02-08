РИАМО - 8 фев. Дополнительные машины для участковых избирательных комиссий, которые во время выборов президента России будет ездить к жителям, голосующим на дому, попросят выделить в Москве, сообщил в четверг во время круглого стола председатель комиссии Общественной палаты столицы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.

«Я сегодня же, конечно, подпишу письмо на имя мэра с просьбой выделить дополнительный автомобильный штаб участковой избирательной комиссии», - сказал Венедиктов.

Он выразил уверенность, что мэр Москвы Сергей Собянин поддержит эту инициативу, так как на выборах ожидается увеличение числа избирателей, голосующих дома.

Дополнительный автотранспорт обеспечит желающим наблюдателям одновременно приехать с избирательной комиссией, которая проводит голосование для избирателей на дому.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.