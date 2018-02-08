РИАМО - 8 фев. В Подмосковье с июля 2017 года у страхователей появилась возможность оформлять электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН), за прошедшее время в регионе оформили свыше 4,5 тысяч таких документов, говорится в сообщении Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС).

В рамках реализации федерального закона от 1 мая 2017 года №86-ФЗ об электронных листках нетрудоспособности (ЭЛН) в Московской области в прошедшем году около 3,5 тысяч страхователей стали участниками информационного взаимодействия с региональным отделением ФСС в части расчета и оплаты ЭЛН.

«С июля 2017 года в Московской области оформлено более 4,5 тысяч электронных листков нетрудоспособности. Всего принято к оплате более 400 электронных листков нетрудоспособности», - отмечается в сообщении.

Региональное отделение ФСС провело ряд информационно-обучающих семинаров со страхователями и представителями медучреждений из различных муниципалитетов Подмосковья о понятии и функциях ЭЛН, о предпосылках к переходу от бумажного документооборота к электронному, о нормативном регулировании бизнес-процесса электронного листа нетрудоспособности, об основных принципах работы в бесплатном программном обеспечении и веб-сервисах личного кабинета, разработанных Фондом социального страхования.

Также состоялся отдельный семинар с представителями федеральных медицинских учреждений, расположенных на территории Подмосковья, и частных медучреждений региона (более 100 представителей). Всего в выездных семинарах, проведенных региональным отделением фонда в 2017 году, приняли участие более 1,2 тысячи страхователей и представителей медучреждений Московской области.

В 2018 году региональное отделение ФСС продолжает проводить информационные мероприятия во всех городах и районах Московской области. Так, в январе состоялось совещание с директорами филиалов подмосковного отделения фонда, представителями Минздрава Подмосковья и крупных медицинских организаций, на котором обсуждались предварительные итоги работы по внедрению ЭЛН, пути решения существующих проблем, основные задачи на 2018 год.

Кроме того, в 2017 году изготовило информационные буклеты на темы «ЭЛН» и «Личный кабинет на портале фонда cabinets.fss.ru» и видеоролики. Видеоматериалы уже доступны для граждан на сайте отделения, на страницах в социальных сетях. По состоянию на 8 февраля 2018 года ролики имеют более 32 тысяч просмотров.