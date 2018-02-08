РИАМО - 8 фев. Глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк проверил ход ремонта в городской клинической больнице, все работы планируется завершить в течение двух месяцев.

«Проверили ход ремонтных работ в приемном отделении городской клинической больницы. Ремонт выполняется качественно, выполнено уже более 65% объема. Рассчитываем, что все ремонтные работы будут завершены в течение двух месяцев», – сообщил Войтюк в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, выполнен ремонт помещения, подготовка крепежа и установочного оборудования под новый ангиограф (ангиография – метод контрастного рентгенологического исследования кровеносных сосудов).

«Монтаж оборудования занимает 21 день, и совсем скоро наши специалисты будут оказывать жителям высококвалифицированную медицинскую помощь», – заключил глава городского округа.