РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 фев. В подмосковном Подольске в 2018 году по просьбе жителя могут отремонтировать асфальтовое покрытие в одном из дворов на улице Гайдара, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой привести в порядок асфальтовое покрытие во дворе многоквартирного дома №10В на улице Гайдара. Он отметил, что во дворе имеются многочисленные выбоины.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел» по вопросу неудовлетворительного состояния асфальтобетонного покрытия в районе дома №10В по улице Гайдара, было рассмотрено комитетом по ЖКХ и благоустройству администрации округа. Сообщаем, что указанный адрес будет предложен в план работ по частичному текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на летний период 2018 года», – сказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.