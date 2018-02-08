РИАМО - 8 фев. Московское областное управление ФАС признало ООО «О’КЕЙ» нарушителем закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Поводом для возбуждения дела послужила жалоба одного из известных подмосковных поставщиков кондитерской продукции на действия торговой сети по навязыванию невыгодных условий поставки продовольственных товаров и создания препятствий для доступа на товарный рынок.

«В ходе рассмотрения дела установлено, что ООО «О’КЕЙ» устанавливало поставщику требования о пересмотре в сторону уменьшения ранее согласованных цен на поставляемые товары под угрозой прекращения договорных отношений в случае отказа от их принятия», - говорится в сообщении.

Ведомство выдало обществу обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.