РИАМО - 8 фев. В подмосковной Балашихе в микрорайоне Керамик в текущем году проведут капитальный ремонт второго корпуса детского сада №35, говорится в сообщении аппарата депутата Мособлдумы Тараса Ефимова.

Парламентарий вместе с руководителем детского сада Ириной Русаковой осмотрел старый и новый корпуса здания, посетил группы, пообщался с коллективом и родителями детей. Кроме того, депутат отметил важность проведения капитального ремонта во втором корпусе детского сада.

«Подготовка технической документации уже идет. В этом году на данные работы из регионального бюджета будет выделено порядка 17 миллионов рублей. Здание нуждается в комплексном ремонте и, конечно, оформления в едином стиле с новым – сказал Ефимов.

При этом он подчеркнул, что часть мероприятий по ремонту была выполнена в 2017 году – на первом и втором этажах детского сада заменили 41 окно.

По словам Русаковой, старый корпус детского сада построен в 1956 году, электрика, инженерные сети и сантехника нуждаются в замене.

Она также отметила, что в 2013 году начал работу новый корпус детского сада на 140 мест с бассейном и просторными группами. Это позволило не только перевести большинство детей и дополнительные занятия в современное здание, но и открыть ясельную группу.

В ходе общения с представителем регионального парламента родители ребят попросили об открытии дополнительных групп в дошкольном учреждении.

«Мы обсуждали этот вопрос с директором. Управление образования администрации Балашихи также прорабатывает возможность открытия еще одной, 12 группы, но только после завершения капитального – уточнил Ефимов.

Кроме того, депутат вручил сертификат на 250 тысяч рублей на приобретение новой бытовой техники для детского сада. Как уточнила Русакова, это будут пылесосы и гладильный пресс. Средства выделены в рамках реализации закона Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».