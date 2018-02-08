РИАМО (БАЛАШИХА) – 8 фев. Более 100 сотрудников Росгвардии приняли участие в лыжной эстафете в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане, соревнования прошли в четверг на территории центра спортивной подготовки «Крылатское» в Балашихе, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«Более 100 офицеров и сотрудников Росгвардии сегодня встали на лыжи в поддержку российской сборной на Олимпийских играх в Южной Корее. Такие мероприятия сплачивают людей. Мы будем поддерживать и болеть за наших спортсменов», – сказал Юров.

По данным Балашихинского информагентства, в эстафете участвовали 23 команды. Их задачей было за максимально короткое время пробежать на лыжах 4 километра.

Торжественная церемония открытия Олимпийских игр пройдет 9 февраля в Пхенчхане. Игры продлятся до 25 февраля. Спортсмены из России будут выступать под нейтральным флагом. В состав олимпийской сборной России также входят 16 сотрудников Росгвардии. Пять спортсменов были дисквалифицированы и продолжают отстаивать свое право участвовать на олимпиаде в Международном олимпийском комитете.