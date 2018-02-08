РИАМО - 8 фев. Строения и территория детского лагеря РУДН в Пушкинском районе Подмосковья содержатся в надлежащем состоянии, нарушений в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций не выявлено, сообщила в четверг начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

По ее словам, сотрудники Госадмтехнадзора Московской области приняли участие в плановой выездной проверке расположенного в Пушкинском районе детского оздоровительного лагеря Российского университета дружбы народов. Надзорное мероприятие было посвящено вопросам соблюдения обязательных требований в области защиты объекта от чрезвычайных ситуаций, а также качеству благоустройства территории.

«Комиссия отметила, что строения и территория детского лагеря содержатся в надлежащем состоянии, согласно принятым нормативам», - сказала Витушева.

Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области приступило к осуществлению надзора за защитой населения и территорий от ЧС год назад. Всего за Госадмтехнадзором закреплено более 12 тысяч объектов, в том числе образовательные учреждения, котельные, водозаборные узлы, химически опасные объекты. Проверку объектов служба проводит в соответствии с планом, утвержденным прокуратурой Московской области.