РИАМО - 8 фев. Застройщик известил Главгосстройнадзор Подмосковья о начале строительства трех новых домов и детского сада в подмосковном Лыткарине, один из домов и детсад планируют построить к концу 2019 года, еще два дома - к середине 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Застройщиком и генподрядчиком объекта выступает АО «ЮИТ Московский регион».

«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства трех жилых домов №6, №7 и №8 и детского сада на 120 мест на улице Колхозная в микрорайоне 4а в городском округе Лыткарино», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Дом №6 с пристроенным детским садом – трехсекционное 17-ти этажное здание на 306 квартир, среди которых: 102 однокомнатных, 156 двухкомнатных, 48 трехкомнатных. Площадь дома составляет 21877 квадратных метров, площадь квартир – 15642 квадратных метров.

Дом №7 – трехсекционный 17-этажный, рассчитан на 306 квартир, среди которых: 102 однокомнатных, 156 двухкомнатных, 48 трехкомнатных. Площадь дома – 21877 квадратных метров, площадь квартир – 15642 квадратных метров.

Дом №8 – двухсекционный дом переменной этажности (14-15), рассчитан на 168 квартир, среди которых: 56 однокомнатных, 85 двухкомнатных, 27 трехкомнатных. Площадь дома – 12585 квадратных метров, площадь квартир – 8576 квадратных метров.

На дворовой территории, разместятся детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослых, площадки для занятия спортом. На территории детского сада будут смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые комплексы, обустроены спортивные площадки для малышей. Также в проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Плановый срок завершения строительства жилого дома №6 с пристроенным детским садом – четвертый квартал 2019 года, жилых домов №7 и №8 - второй квартал 2020 года.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №9 Главгосстройнадзора, составлена программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор», - отметил Тагиев.