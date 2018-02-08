РИАМО - 8 фев. В прошлом году в 22 муниципалитетах Подмосковья было реализовано более 50 проектов по благоустройству общественных пространств, сообщил в четверг главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

В четверг в Красногорске проходит обучающий семинар по вопросам организации и участия в конкурсе по созданию комфортной городской среды. В рамках рабочих сессий участники узнают о правилах проведения всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также об особенностях проектирования в малых городах, возможностях вовлечения общественности и студентов в реализацию проектов.

«Мы долго ведем работу по благоустройству территорий по поручению губернатора Московской области. Сегодня в кулуарах мы обсуждали, что очень приятно получать положительные отзывы о нашей работе от жителей региона. В 2017 году было благоустроено более 50 общественных пространств в 22 муниципальных образованиях Подмосковья», - сказал Хайкин.

Он отметил, что благоустройство коснулось парков, пешеходных улиц, туристических площадок, спортивных зон и других объектов.

Ранее начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко сообщил, что за 2017 год в регионе удалось качественно изменить облик вылетных магистралей и главных улиц поселений. В рамках комплексной программы по формированию комфортной городской среды было демонтировано и заменено порядка 9 тысяч не соответствующих требованиям рекламно-информационных конструкций.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовала в России в 2017 году. Основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны.