РИАМО – 8 фев. Новые станции городского велопроката заработают в Москве в новом велосезоне, точное количество будет известно позже, сообщает ТАСС.

«Расширение станций планируется, оно будет постепенным. Что-то мы поставим по прошлогодним местам, где в связи с благоустройством (по программе «Моя улица» – ред.) станции убрали, что-то поставим новое», - сказала руководитель проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Ольга Мальцева.

Она не уточнила, где и сколько новых станций откроется в этом году, но пояснила, что их установка начнется в конце апреля - начале мая. Также пока неизвестна дата открытия велосезона.

В прошлом сезоне велопроката в 2017 году горожанам было доступно 3,1 тысячи велосипедов и около 400 станций проката. Станциями велопроката можно воспользоваться как в центре Москвы, так и за пределами Третьего транспортного кольца.

«Система городского велопроката начала свою работу в столице в 2013 году. За последние два года количество взятых напрокат велосипедов увеличилось в 15 раз. В 2016 году ими воспользовались более 1,6 миллиона раз. В 2016 году московский прокат также пополнился электробайками», - напоминается в материале.

VI Международный зимний велоконгресс проходит в Москве с 8 по 10 февраля 2018 года. Мероприятие собрало лидеров велосипедных организаций, представителей администраций городов и регионов, транспортных министерств более чем из 25 стран. Они обсуждают вопросы, связанные с развитием велоинфраструктуры и инновационные решения для велотранспорта зимой.