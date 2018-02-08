РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Жители Подольска смогут обратиться к членам общественной палаты округа во время очередного приема граждан 15 февраля, сообщается на сайте администрации округа.

«Члены общественной палаты городского округа Подольск проведут очередной прием граждан 15 февраля с 16:00 до 18:00. Адрес и место проведения мероприятия: улица Кирова, дом 4 (помещение общественной палаты, вход со стороны концертного зала администрации)», – говорится в сообщении.

Записаться на прием или узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8(496)755-57-70. Принять участие смогут все желающие, при себе необходимо иметь паспорт.

Общественная палата городского округа Подольск проводит приемы граждан регулярно. Последний прием был в конце января.