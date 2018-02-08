РИАМО (КОРОЛЕВ) – 8 фев. В отделе новейшей истории музейного объединения подмосковного Королева состоялось открытие туристско-информационного центра (ТИЦ) «Подмосковье», сообщается на сайте музейного объединения «Музеи наукограда Королев».

Торжественное открытие состоялось 6 февраля, в нем приняли участие заведующий отделом координации туристских ресурсов министерства культуры Московской области Валерия Калугина, директор музейного объединения Королева Елена Куценко и представители администрации города.

«При обращении в сервисную службу ТИЦ вы можете получить подробную информацию о местных достопримечательностях, экскурсионных программах и маршрутах, о точках питания, об услугах экскурсоводов или гидов-переводчиков, и о многом другом. Сотрудники ТИЦ помогут подобрать индивидуальную программу пребывания. Все информационные услуги предоставляются на безвозмездной основе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье на данный момент работают 58 таких центров, ТИЦ в Королеве стал первым, открытым в 2018 году.