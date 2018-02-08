РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. В доме культуры имени Карла Маркса в Подольске 19 февраля бесплатно покажут мультфильм «В поисках Дори», посмотреть который смогут все желающие, сообщается на сайте ДК.

«В ДК имени Карла Маркса 19 февраля в 18:00 состоится показ мультфильма «В поисках Дори», который вышел в прокат в 2016 году. Героем этой мультипликации является маленькая рыбка синего цвета по имени Дори, которая страдает провалами в памяти и не помнит, как потеряла своих родных. Мультфильм подарит хорошее настроение не только малышам, но и всем тем, кто любит приключения. Посмотреть его смогут все желающие», – говорится в сообщении.

Показ мультфильма состоится по адресу: улица Большая Зеленовская, дом 50. Вход свободный.