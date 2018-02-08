РИАМО - 8 фев. Более 20 тысяч человек примут участие в спортивных соревнованиях «Лыжня России» в Подмосковье, сообщил журналистам в четверг министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

«На данном этапе у нас зарегистрировались 23 тысячи человек. В этом году «Лыжня России» пройдет в Химках, ближе к Москве, и от этого количество участников растет», - сказал Терюшков.

По его словам, возраст участников - от 9 лет, самому возрастному из них исполнилось 92 года.

Он добавил, что главным призом «Лыжни России» станут снегоходы.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и считается самым масштабным по количеству участников и географическому охвату мероприятием в мире. В 2017-м на старт гонки вышли более 1,5 миллиона человек. Наиболее массовые соревнования проходят в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Красноярском крае, Московской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.