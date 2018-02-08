РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Теруправление микрорайона Климовск Подольска обратилось в администрацию горокруга и «Мосавтодор» с просьбой запретить парковку на улице Ленина и на проспекте 50 лет Октября, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник теротдела Роман Ермаков.

«Руководство теруправления в микрорайоне Климовск подало необходимые документы в администрацию Подольска и «Мосавтодор» для установки знака на улице Ленина, запрещающего парковку для грузовых автомобилей до 3,5 тонн и выше. Также парковку запретят и установят соответствующие знаки на проспекте 50 лет Октября. Скорее всего это решение может вступить в силу в конце 2018 года после рассмотрения на комиссии по безопасности дорожного движения, которая проходит раз в квартал с участием «Мосавтодора»», – сказал Ермаков.

По его словам, парковку на улице Ленина возле ДК «Машиностроитель» запретили примерно 1,5 месяца назад в связи с тем, что там останавливались фуры. За порядком на дороге, которая находится в ведении «Мосавтодора», следит спецавтомобиль, который занимается фото- и видеофиксацией нарушений. Но водители большегрузов из центра Гривно не уехали, теперь они ставят машины возле жилых домов. Люди жалуются, что задыхаются от выхлопов машин, которые водители прогревают, а фуры загораживают проезд, занимая проезжую часть. Поэтому было принято решение запретить парковку большегрузов на этом участке. Легковые автомобили там могут останавливаться, так как рядом находится детская поликлиника.

Парковку на проспекте 50 лет Октября на Весенней запретят потому, что это центральная улица, и стоящие на ней машины мешают уборке дорожного полотна.