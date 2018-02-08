РИАМО - 8 фев. Подмосковные власти ищут управленцев-профессионалов для внедрения раздельного сбора мусора, а также опытных менеджеров в сфере здравоохранения и ремонта дорог, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг Воробьев принимает участие в «Дне наставника» в рамках финала всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи.

«Мы занимаемся привлечением профессионалов. Мы ищем специалистов в министерство экологии, которые будут заниматься внедрением раздельного сбора мусора, мы хотим внедрять современные методы менеджмента в министерство здравоохранения. Мы смотрим, как правильно ремонтировать дороги. Поиск ведем постоянно», - сказал Воробьев в ходе кофе-брейка с финалистами конкурса.

Губернатор отметил, что финалисты конкурса «Лидеры России» являются профессионалами в своих областях, многие из них работают в бизнесе.

«Не каждый может себе позволить уйти из успешного бизнеса в государственную и муниципальную службу. Это нелегкая работа, она требует максимальной самоотдачи. Для меня это очень важно - командная работа», - заключил Воробьев.

Конкурс «Лидеры России» проводится в рамках исполнения поручения президента РФ. Участником мог стать любой гражданин России не старше 50 лет, имеющий опыт руководства. На конкурс было подано 199 тысяч заявок. В финал вышли 300 человек, из которых в течение пяти дней выберут 100 лучших.