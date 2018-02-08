РИАМО - 8 фев. Во время выборов президента Российской Федерации в марте 2018 года наблюдателей призвали не вести фото- и видеосъемку у избирателей, которые будут голосовать на дому, сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.

«На прошлых выборах была масса жалоб о некорректном поведении членов избирательной комиссии и наблюдательной комиссии, которые посещали их (избирателей – ред.) на дому в момент голосования. Это съемки, а потом выкладывание этих съемок в YouTube, в соцсетях и так далее. Это, конечно, коллеги, недопустимо, и я призываю к таким путям больше не приходить и этого не делать», - сказал Петросян.

Председатель комиссии Общественной палаты столицы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов отметил, что Общественная палата Москвы возьмет на контроль обучение наблюдателей, которые будут посещать граждан, голосующих на дому, чтобы наблюдатели и члены избирательной комиссии вели себя деликатно.

Ранее заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов рассказал, что количество голосующих на дому во время выборов в марте может увеличиться по сравнению с предыдущими выборами главы государства в 2012-м.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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