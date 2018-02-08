РИАМО - 8 фев. В Подмосковье стартовал прием заявок для участия в программе «Социальной ипотеки» для молодых ученых и уникальных специалистов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Министерство инвестиций и инноваций Московской области объявляет о проведении отбора наиболее востребованных молодых ученых и специалистов, и молодых уникальных специалистов для участия во втором этапе подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище», - говорится в сообщении.

Как отметил зампред правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, планируется, что право на получение государственной поддержки в рамках программы «Социальная ипотека» в 2018 году реализуют 142 молодых ученых и специалистов, лучших в своей области знаний, это максимальное количество за все время программы.

Документы для участия в подпрограмме в 2018 году принимаются с 8 февраля по 30 марта 2018 года.

Условия участия в подпрограмме, порядок отбора, критерии, которым должны удовлетворять молодые ученые и специалисты и молодые уникальные специалисты, форма заявления о включении в список участников подпрограммы, перечень прилагаемых к заявлению документов и материалов, сроки и адрес подачи заявления и прилагаемых к нему документов и материалов размещены на сайте.