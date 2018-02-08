РИАМО - 8 фев. Суд в подмосковном Королеве признал запрещенным сайт, через который осуществлялась продажа дипломов об образовании без прохождения обучения, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В ходе прокурорской проверки установлено, что на одном из интернет-сайтов посетителям предлагалось приобрести дипломы об окончании высших, средних профессиональных учебных заведений, а также аттестаты об окончании школ.

«В целях пресечения незаконной деятельности прокуратура города Королева обратилась в суд с заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением Королевского городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме», - говорится в сообщении.

После вступления в законную силу судебное решение будет направлено на исполнение в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения в Единый реестр запрещенной информации.