РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. В четверг днем на Новорязанском шоссе в Люберцах образовалась пробка длиной около 4 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение по Новорязанскому шоссе в сторону поселения Октябрьский затруднено. Длина затора – 3,8 километра. Загруженность дорог составляет 5 баллов. Пробки также образовались на Октябрьском проспекте, улицах Кирова, Комсомольской, Калинина. Заторы также зафиксированы на улицах Космонавтов, Хлебозаводской и Строителей.

В Котельниках пробки отмечаются на 2-м Покровском проезде, Кузьминской улице и Центральной аллее. В Дзержинском движение затруднено на улицах Энергетиков, Томилинской, Садовой и Карьер ЗИЛ.