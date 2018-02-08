РИАМО - 8 фев. В Московской области открыли порядка 150 лыжных трасс, которые будут задействованы в соревнованиях «Лыжня России» в 2018 году, сообщил журналистам в четверг министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

«У нас (в России - ред.) лыжные гонки - это один из базовых видов спорта, самый массовый и динамичный вид спорта. У нас в Московской области ежегодно готовится очень большое количество трасс - 150 трасс уже построено», - сказал Терюшков.

Он добавил, что протяженность каждой лыжной трассы составляет 300 метров, общая протяженность трасс превышает 516 километров. Кроме того, в Подмосковье построили 30 трасс для горнолыжного спорта.

«Наша основная задача - эти трассы содержать в порядке, чтобы они были убраны, освещены», - подчеркнул министр.

XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет 10 февраля. Центральной площадкой выбрали Тульскую область. В Подмосковье старт гонки состоится в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. В 2017 году на старт гонки вышли более 1,5 миллионов человек. Наиболее массовые соревнования проходят в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Красноярском крае, Московской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.