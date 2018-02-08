РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Следственный комитет Люберец в 2017 году не возбуждал уголовные дела по факту террористической деятельности на территории Люберец, Котельников и Дзержинского, сообщил Люберецкий городской прокурор Александр Саломаткин.

«Следственным комитетом Люберец не было возбуждено в 2017 году ни одного дела по факту террористической деятельности. Не было зафиксировано экстремистских фактов. Это спасибо ФСБ, МВД и органам местного самоуправления. Очень внимательно отслеживалась и анализировалась вся оперативная информация», – сказал Саломаткин.

Он обратил внимание жителей на большое количество звонков в 2017 году о якобы заложенных взрывных устройствах.

«Такие звонки парализуют работу всех служб. Как правило, звонки носят массовый характер, «минируют» крупные ТЦ. По всем фактам звонков возбуждены уголовные дела, ведутся расследования. Совместно с ФСБ проходят оперативные мероприятия», – отметил Саломаткин.

По его словам, в ряде случаев такие звонки носят хулиганский характер. Звонят в том числе несовершеннолетние.

«Но, если люди не достигли возраста 16 лет, тогда ответственность за свое поведение они не несут. Ребенка за такие звонки могут поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Поэтому родителям надо проводить работу с детьми, чтобы они не хулиганили», – добавил Саломаткин.