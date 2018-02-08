РИАМО - 8 фев. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис особо отметил работу Госжилинспекции Подмосковья с населением в ходе Всероссийского селекторного совещания по итогам работы инспекций в 2017 году, видеозапись с мероприятия размещена на странице Чибиса в Facebook.

«Вопрос публичности на повестке дня, не ключевой вопрос, но принципиально важный, потому что работники Госжилинспекции должны быть открыты, публичны. Люди должны знать их в лицо. Знать, кто и как защищает их права. Здесь хотелось бы отметить (и я уже неоднократно об этом говорил) очень качественно выстроенную работу жилищной инспекции Московской области», — сказал Чибис.

Он добавил, что и в традиционных средствах массовой информации, и в социальных сетях Госжилинспекция Подмосковья является одним из ключевых примеров с точки зрения информирования населения о том, какая работа ведется.

«Просьба, друзья: поучитесь у этих коллег быть действительно открытыми», — отметил Чибис.

Кроме того, замминистра в ходе совещания уточнил, что подмосковное ведомство заняло седьмое место в рейтинге наиболее эффективных Госжилинспекций России.

Как уточняется на сайте Минстроя России, основные критерии, по которым оценивалась деятельность ГЖИ включают долю результатов проверок, признанных недействительными, долю исполненных предписаний, долю судебных решений, вступивших в силу, своевременность предоставления отчетов в министерство строительства и ЖКХ РФ, наличие и функционирование «горячей линии» и другие.