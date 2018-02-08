РИАМО - 8 фев. В районе Соколиная гора на улице Бориса Жигуленкова завершается строительство блока начальных классов (БНК) комбинированного типа на 250 мест, объект могут открыть уже в марте, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Ввод объекта в эксплуатацию планируется в марте», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В настоящее время на объекте завершаются отделочные и фасадные работы, благоустройство прилегающей территории и монтаж оборудования и мебели.

«Здание БНК состоит из трех частей: школьное отделение с отдельным входом, дошкольное отделение с отдельным входом, медицинский блок и пищеблок с отдельным входом. Планировочная организация здания исключает пересечение потоков школьников, дошкольников и персонала разных зон», - подчеркивается в материале.

Дошкольное отделение состоит из четырех групповых ячеек по 25 мест, расположенных попарно на первом и втором этажах. В каждой из них будет раздевалка, игровая, буфет, спальня и туалет. На третьем этаже дошкольного блока размещен зал для музыкальных и спортивных занятий, а также административные помещения персонала ДОУ.

В школьном отделении предусмотрено обучение шести классов (два первых, два вторых и по одному для третьего и четвертого классов). На первом этаже размещаются помещения первых классов со спальными и игровой группой продленного дня, вестибюль. На втором этаже расположены помещения второго, третьего и четвертого классов, актовый зал, спортивный зал с раздевалками и душевыми. На третьем этаже - кружковая, комната труда, библиотека, группа продленного дня и административные помещения персонала.

Также проектом предусмотрено комплексное благоустройство с высадкой деревьев и кустарников, устройством цветников, газонов и установкой малых архитектурных форм.

«Решение о необходимости размещения этого БНК было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в связи с растущей потребностью района в местах в образовательных учреждениях и переполненностью существующих школьных образовательных учреждений», - уточнил Бочкарев.