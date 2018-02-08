РИАМО - 8 фев. Столичное управление МВД проводит проверку о неэтичном общении полицейских с владельцем сети пиццерий, которого допросили в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков в заведениях общепита, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Основатель компании «Додо Пицца» Федор Овчинников в своем Facebook ранее сообщил, что его допросили в полиции в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков в его пиццериях. Ранее он уже писал сразу о нескольких телефонных звонках от сотрудников полиции с агрессивными требованиями явиться на допрос. По данным СМИ, анонимный источник сообщил якобы о том, что бизнесмен поставляет наркотики из Латинской Америки, а пиццерии работают для прикрытия и сбыта запрещенных веществ.

«По факту сообщения гражданина о якобы неэтичном общении с ним со стороны сотрудников полиции проводится проверка. Расследование уголовных дел продолжается», - говорится в сообщении.

В ноябре 2017 года в помещении одной из пиццерий, расположенном в проезде Дежнева в Москве, в вентиляции туалета работники заведения обнаружили пакет весом более 550 граммов. В нем находился стимулятор N-метилэфедрон. В январе 2018 года в указанной пиццерии ее работники снова обнаружили пакет с аналогичным содержимым весом более 200 граммов, его изъяли полицейские.

«В рамках производства по указанным уголовным делам на допрос был вызван владелец сети пиццерий. 7 февраля указанный гражданин прибыл в cледственное подразделение отдела МВД России по району Южное Медведково, где был допрошен в качестве свидетеля», - заключается в материале.

По данным ряда СМИ, бизнесмен Овчинников намерен написать заявление о клевете.

«Додо Пицца» – международная сеть пиццерий, первая из которых открылась в 2011 году в Сыктывкаре. За два года такие же пиццерии открылись в Казахстане и Румынии, в 2015 году – в Литве, Эстонии и Узбекистане, потом – в Америке, Китае, Великобритании и Киргизии. В настоящий момент в мире работает около 300 заведений.