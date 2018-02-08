РИАМО - 8 фев. Подмосковное ведомство вошло в топ-10 самых эффективных Госжилинспекций страны, соответствующий рейтинг был подготовлен министерством строительства и ЖКХ РФ.

Госжилинспекция Подмосковья заняла седьмое место и разделила его с ведомствами Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ярославской, Липецкой, Сахалинской областей, Севастополя и Брянской области.

Как сообщается на сайте Минстроя России, основные критерии, по которым оценивалась деятельность ГЖИ, включают долю результатов проверок, признанных недействительными, долю исполненных предписаний, долю судебных решений, вступивших в силу, своевременность предоставления отчетов в министерство строительства и ЖКХ РФ, наличие и функционирование горячей линии и другие.

«Высокое место в федеральном рейтинге – оценка качества той работы, которую мы проделали в 2017 году. Свидетельство высокого профессионализма сотрудников Госжилинспекции, их инициативности и ответственности при исполнении возложенных государством обязанностей. Благодарю всех своих коллег и поздравляю их с высоким достижением», - прокомментировал рейтинг руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.