РИАМО - 8 фев. Женщину, которая была опекуном трехлетнего мальчика, арестовали в Наро-Фоминском округе, она обвиняется в убийстве малыша, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Второго февраля опекуны мальчика сообщили на пульт станции скорой помощи о внезапном приступе у ребенка. Из приемного отделения одной из районных больниц малыша перевели в «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» (клиника доктора Рошаля), где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы. От полученных травм 5 февраля ребенок скончался в больнице.

«По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области судом в отношении женщины, обвиняемой в убийстве ребенка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году органами социальной защиты Конаковского района Тверской области над мальчиком и его младшим братом была оформлена опека, местом проживания детей был определен адрес в городе Москве.

Установлено, что в день трагедии ребенок находился дома с опекуншей. На допросе у следователя женщина вину не признала, сообщив, что мальчик нанес себе повреждения самостоятельно, неоднократно ударяясь головой о пол во время капризов. Однако анализ полученных ребенком тяжких травм свидетельствует о том, что они не могли образоваться в результате собственных действий, а причинены ему умышленно.

Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, из семьи изъят. При первичном осмотре телесных повреждений на нем не обнаружено.

«Следователи СК России продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и принимают необходимые меры для сбора и закрепления необходимых доказательств», - подчеркивается в материале.