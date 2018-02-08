РИАМО - 8 фев. В подмосковных Мытищах организовали проведение доследственной проверки по факту смерти двух людей в результате пожара, сообщила в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она отметила, что в четверг в одном из частных домовладений, расположенных на улице Карла Маркса в Мытищах произошло возгорание. По предварительным данным, двое человек погибли.

«По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка», - сказала Врадий.

Согласно предварительным данным, пожаром охвачена площадь в 600 квадратных метров. В настоящее время принимаются меры к тушению возгорания, после чего следователь приступит к осмотру места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области сообщал, что тела троих человек обнаружили в частном доме в подмосковных Мытищах после пожара.