РИАМО - 8 фев. Группе из 60 работников научных организаций Москвы в День российской науки вручили награды за многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие науки и промыш­лен­ности, говорится в сообщении пресс-службы правительства и мэра столицы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды города Москвы группе из 60 работников научных организаций столицы. За многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей награждены: знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» 50 лет Платонов Александр Александрович – начальник комплекса – заместитель начальника отделения Научно-исследовательского машино­строительного института имени Бахирева», - говорится в сообщении.

Знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» 30 лет награждена также руководитель института Федерального научного центра исследо­ваний и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Ольга Иванова.

За большой вклад в развитие науки и промыш­лен­ности в городе Москве и много­летний добро­совестный труд сотрудникам научных организаций присвоены почетные звания «Почетный деятель науки города Москвы» и «Почетный работник промышленности города Москвы». Заслуги столичных ученых также отмечены почетной грамотой прави­тельства Москвы и благодарностью мэра Москвы.

В числе награжденных – работники института общей физики имени Прохорова, Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, НИИ стали, Всероссийского НИИ авиационных материалов, НИИ технической физики и автоматизации, Государственного научного центра «НАМИ», Государст­венного космического научно-производственного центра имени Хруничева, Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина, Научного парка МГУ имени Ломоносова, Москов­ского физико-технического института и других научных организаций столицы.

День российской науки был установлен 7 июня 1999 года указом президента Российской Федерации с датой празднования 8 февраля. В этот день 1724 года по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук, которая позднее была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году – в Российскую академию наук.