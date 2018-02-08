РИАМО - 8 фев. Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов объяснил численное неравенство между мужчинами и женщинами, финалистами всероссийского конкурса «Лидеры России», тем, что женщины не любят выдвигать себя сами.

Из 300 финалистов конкурса только 16% составляют женщины. Возраст участников — от 25 до 50 лет. Более 70 финалистов представляют Центральный федеральный округ, более 40 - Сибирский округ, 35 - Северо-Западный, по 30 - Дальневосточный, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский, Уральский.

«Это (подавляющее большинство мужчин среди финалистов - ред.) особенность именно данного конкурса. У нас женщины гораздо больше представлены в руководстве, чем вот здесь на конкурсе. Женщины склонны меньше позиционировать себя. Любой конкурс - мы выдвигаем через него тех, кто сам о себе заявляет, здесь есть определенное смещение по отношению к нормальной карьере руководителя. Женщина более внутри, она любит, чтобы ее выдвигали», - сказал Кузьминов, отвечая на вопрос корреспондента РИАМО.

Он отметил, что в качестве наставника предложил группе финалистов два задания - кейс по макроэкономике и решение проблемы слабого вуза в регионе. По его словам, общий недостаток обеих команд, принявших участие в решении, - невнимание к проблеме ресурсов.

«Это достаточно зрелые люди, 30 лет, это уже не качество образования, это качество самообразования. Они хорошо показывают профессиональную компетенцию. Финалисты умеют работать в команде. Они быстро организуются, лояльны друг к другу. Мы готовы взять их на стажировку, мы весьма заинтересованы в том, чтобы найти сильных руководителей, тех, кто способен выдвигать нетривиальные идеи, решения. Университет - это не фабрика. Основной капитал университета - это люди», - заключил Кузьминов.

В четверг в Сочи в рамках финала всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» проходит «День наставника». Оценочные испытания проходят в закрытом для СМИ режиме. За работой финалистов, помимо наставников, наблюдают эксперты, которые впоследствии выберут из 300 финалистов 100 победителей.

Всего в четверг с финалистами работают около 40 наставников, в таком качестве выступил и губернатор Московской области Андрей Воробьев, который предложил команде авторский кейс «Вопросы и ответы по управлению», «Демографические вызовы России 2025», «РосИнвест».

От Подмосковья в число финалистов конкурса вышли семь человек.

Конкурс «Лидеры России» проводится в рамках исполнения поручения президента РФ. Участником мог стать любой гражданин России не старше 50 лет, имеющий опыт руководства. На конкурс было подано 199 тысяч заявок. В финал вышли 300 человек, из которых в течение 5 дней выберут 100 лучших.