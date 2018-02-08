Как провести капремонт в доме в случае ЧС в Московской области

1

10 января 2018 года вышло новое постановление правительства Московской области «Об утверждении порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера».

Как пояснил юрист общественного движения «Молодые юристы России» Руслан Гайнутдинов, с 2017 года действуют новые положения ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса РФ, согласно которым деньги на проведение капитального ремонта в МКД в случае ЧП могут быть взяты из средств регионального оператора.

«Теперь появилась прозрачная схема, как регулируется капитальный ремонт в случае аварии. Дома, которые попали в ЧС, не стоят в очереди на плане, и решение по ремонту не принимается в зависимости от особенностей конкретного города. Дома ремонтируются региональным оператором при наличии соответствующих документов», - отмечает юрист.

Региональный оператор – это особое юридическое лицо, в данном случае – Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. При этом ремонт проводится вне очереди, без включения в краткосрочный план.

Новое постановление конкретизировало процессуальные нормы, алгоритмы проведения капремонта в случае ЧС: перечень необходимых документов, принципы, на основании которых Фонд принимает решение о проведении ремонта.

Как оплатить услуги ЖКХ в Подмосковье дистанционно>>