Как провести капремонт в доме в случае ЧС в Московской области

Новый порядок
10 января 2018 года вышло новое постановление правительства Московской области «Об утверждении порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера».
Как пояснил юрист общественного движения «Молодые юристы России» Руслан Гайнутдинов, с 2017 года действуют новые положения ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса РФ, согласно которым деньги на проведение капитального ремонта в МКД в случае ЧП могут быть взяты из средств регионального оператора.
«Теперь появилась прозрачная схема, как регулируется капитальный ремонт в случае аварии. Дома, которые попали в ЧС, не стоят в очереди на плане, и решение по ремонту не принимается в зависимости от особенностей конкретного города. Дома ремонтируются региональным оператором при наличии соответствующих документов», - отмечает юрист.
Региональный оператор – это особое юридическое лицо, в данном случае – Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. При этом ремонт проводится вне очереди, без включения в краткосрочный план.
Новое постановление конкретизировало процессуальные нормы, алгоритмы проведения капремонта в случае ЧС: перечень необходимых документов, принципы, на основании которых Фонд принимает решение о проведении ремонта.
Что делать жителям
По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, если произошла ЧС, и дом нуждается в ремонте, жителям следует незамедлительно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования (ЕДДС).
Телефоны «горячих линий» ЕДДС своего муниципалитета можно найти на сайте регионально министерства ЖКХ.
После ликвидации происшествия, но не позднее, чем через 5 рабочих дней после ЧС, орган муниципального самоуправления направляет список документов региональному оператору.
По словам юриста, жильцы дома могут поспособствовать сбору документов, быстрому и полному осмотру нуждающихся в ремонте помещений и (или) коммуникаций, указать, какие услуги и работы требуются, проконтролировать визиты представителей органов муниципального самоуправления и УК.
Необходимый пакет документов:
1) копия решения органа местного самоуправления Московской области о введении режима ЧС;
2) копии документов, подтверждающих факт аварии или иных ЧС;
3) копии актов осмотров технического состояния пострадавших МКД;
4) технические паспорта пострадавших МКД;
5) дефектная ведомость по видам услуг и (или) работ, необходимых для ликвидации последствий ЧС (составляют представители управляющей компании);
6) копия решения органа местного самоуправления МО о назначении лица, уполномоченного участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту.
Через 3 рабочих дня после подачи документов принимается решение, будет ли проведен ремонт. В случае положительного исхода в течение 30 календарных дней на основании дефектных ведомостей устанавливаются сроки проведения работ, заключаются договоры с подрядчиками и т.п.
В министерстве ЖКХ Московской области подчеркнули, что, благодаря изменениям в законодательстве РФ и Московской области, региональный оператор вправе заключить договор с подрядной организацией в кратчайшие сроки, не дожидаясь окончания конкурсных процедур, которые могут занять много времени.
Куда жаловаться
В министерстве ЖКХ Московской области РИАМО сообщили, что, как и при капитальном ремонте в рамках выполнения краткосрочного плана, контроль осуществляется Фондом капремонта общего имущества МКД, специализированной контрольной организацией и самими собственниками жилья.
На общем собрании собственников выбирается лицо, которое будет иметь право участвовать в приемке работ, подписывать акты. Этот человек включается в состав комиссии по приемке выполненных работ. Если были обнаружены недостатки при ремонте, то до тех пор, пока они не будут устранены, соответствующие акты не будут подписаны.
Если работы не были проведены в установленные сроки, собственники жилых помещений могут обратиться к региональному оператору или в министерство ЖКХ Московской области.
• Направить обращение в ФКР Московской области можно через call-центр по телефону: +7 (495) 104-59-59 или по электронной почте post@fkr-mosreg.ru, а также через форму обратной связи на сайте http://fkr-mosreg.ru/contacts/#. Прием граждан по вопросам капитального ремонта проводится каждую пятницу с 14:00 до 17:00 по предварительной записи по телефону: 8 (495) 104 28 28 доб. 235.
• Направить обращение в Министерство ЖКХ Московской области, заполнив форму на сайте http://mgkh.mosreg.ru/feedback, также можно позвонить в отдел по работе с обращениями граждан: +7 498-602-01-31, доб. 55-822; +7 498-602-01-55.
По словам юриста, жители могут также подать в суд на подрядчика. Полную информацию о нем можно узнать в администрации муниципалитета или в управляющей компании.
Внеплановый ремонт
Если МКД был включен в план капремонта, например, на 2025 год, а ремонт был проведен в 2018 из-за ЧС, то, по мнению Руслана Гайнутдинова, не факт, что его проведут еще и в 2025 году. Возможно, дату отодвинут, мотивировав тем, что дом уже был отремонтирован. В любом случае, согласно пункту 12 постановления, такой МКД включается в краткосрочный план с целью учета средств регионального оператора и актуализации программы капремонта.
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