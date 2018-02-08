РИАМО - 8 фев. Количество безработных жителей в Подмосковье сократилось на 23% по итогам прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В прошлом году в Московской области безработными признано 41,4 тысячи человек. Это на 23% меньше, чем за 2016 год», – сказала Забралова.

Она добавила, что за минувший год в Московскую областную службу занятости населения было подано 280,2 тысячи заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратилось 92,1 тысячи человек, за информацией о положении на рынке труда – 109,9 тысячи человек, за профессиональной ориентацией – 43,9 тысячи человек.

Заявленная работодателями потребность в работниках в январе-декабре составила 134,6 тысячи вакансий, причем 73,4% – по рабочим профессиям.

«В Московской области проводится комплекс мероприятий по снижению уровня безработицы. В прошлом году прошло порядка 380 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. При содействии службы занятости было трудоустроено 61,2 тысячи человек, в том числе 25,4 тысячи безработных», – подчеркнула первый зампред областного правительства.

На январь текущего года уровень регистрируемой безработицы по Московской области составил 0,55% к численности экономически активного населения. В целом по России показатель равен 1,0%, по Центральному федеральному округу – 0,6%.

Уровень общей безработицы в Подмосковье по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом, равен 2,9% к численности экономически активного населения. Для сравнения, в российских регионах данный показатель составляет 5%.