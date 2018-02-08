РИАМО - 8 фев. Реконструкция линий электропередачи (ЛЭП) продолжается на территории новой Москвы, это позволит увеличить их пропускную способность, освободит место для нового строительства и повысит надежность энергоснабжения потребителей, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Специалисты МОЭСК приступили к установке новых опор ЛЭП в районе строящейся дороги Солнцево – Бутово – Видное в новой Москве. Взамен старых установят новые стальные анкерно-угловые решетчатые опоры высотой до 40 метров. На воздушной ЛЭП 110 кВ заменят 1 километр провода большего сечения и смонтируют 130 полимерных изоляторов, которые обладают наибольшей механической прочностью, высокой устойчивостью к атмосферным загрязнениям и перенапряжениям в сети.

«Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность транзита, освободить территорию для строительства дороги, новой станции метро «Филатов Луг» и крупнейшего в новой Москве транспортно-пересадочного узла «Саларьево», - отмечается в сообщении.

Реконструируемая ЛЭП Теплый Стан - Передельцы - 1,2 цепь обеспечивает электроэнергией более 53 тысяч потребителей, 170 социальных объектов в новой Москве. На время переустройства будет организована временная схема передачи электричества на данном транзите, от которого питается и старая, и новая Москва.

«Реализуемый проект по переустройству ЛЭП на территории новой Москвы стал десятым. Так, в 2016-2017 годах МОЭСК перевела участок воздушной линии в кабель в районе Коммунарки, освободив площадь для строительства административно-делового центра. В 2018 году будет реализован проект по переустройству ЛЭП для строительства ЦКАД. Таким образом, энергетики способствуют развитию инфраструктуры Троицкого и Новомосковского административных округов», - отметил исполняющий обязанности директора филиала МОЭСК - «Новая Москва» Вадим Шомесов.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин напомнил, что МОЭСК в рамках целевой программы 2017-2018 годов планирует завершить замену неизолированного провода на самонесущий изолированный и реконструировать в текущем году 340 километров распределительных сетей новой Москвы.