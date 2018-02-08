РИАМО - 8 фев. Жителей Москвы с ограниченными возможностями здоровья проинформируют о выборах президента Российской Федерации и их правах, сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян.

«Задача органов социальной защиты на данном этапе и учреждений социальной защиты оказать содействие гражданам, в том числе гражданам, состоящим на надомном обслуживании, в участии и в реализации своих избирательных прав. Это информирование о выборных кампаниях и ознакомление их с правилами проведения избирательных кампаний», - сказал Петросян.

Он отметил, что на данный момент на надомном обслуживании находятся 128 тысяч граждан, которые пользуются услугами социальных работников, около 10 тысяч граждан, которые находятся в стационарных учреждениях, и в городе также проживают 145 тысяч инвалидов первой группы.

«Мы работаем по прежней схеме. Мы информируем людей о том, что выборы должны состояться, о необходимости участия в этих выборах, об их правах как граждан Российской Федерации для участия в этих выборах», - добавил Петросян.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.