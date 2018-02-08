РИАМО - 8 фев. Тела троих человек обнаружили в частном доме в подмосковных Мытищах после пожара, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В частном доме на улице Карла Маркса в Мытищах после пожара, который произошел в утренние часы, найдены тела троих человек, по данному факту проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Как добавил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, пожар произошел в доме №14 по улице Карла Маркса на площади 625 квадратных метров.