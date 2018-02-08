РИАМО – 8 фев. Центризбирком РФ в четверг показал журналистам предварительно составленный для президентских выборов бюллетень, в него попали восемь имен – один самовыдвиженец и семь кандидатов от партий, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Регистрация кандидатов за высший государственный пост завершена, текст бюллетеня утвержден», - говорится в сообщении.

Таким образом, в бюллетене 18 марта будет восемь фамилий, расположенных в алфавитном порядке: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»); Павел Грудинин (КПРФ); Владимир Жириновский (ЛДПР); Владимир Путин (самовыдвижение); Ксения Собчак («Гражданская инициатива»); Максим Сурайкин («Коммунисты России»); Борис Титов (Партия роста); Григорий Явлинский («Яблоко»).

В ЦИК напомнили, что обязательным условием для регистрации на выборах для самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий является сбор подписей избирателей.

Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, ему нужно было собрать 300 тысяч подписей, однако избирательный штаб досрочно завершил сбор и сообщил, что в поддержку выдвижения его кандидатуры собрано свыше 1,6 миллиона подписей россиян.

Кандидатам от партий нужно было до 31 января представить в ЦИК не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин первыми прошли процедуру регистрации, поскольку выдвиженцы от парламентских партий от сбора подписей освобождены. Ни у кого из сдавших подписи при проверке не было выявлено больше допустимых 5% брака.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Просто и понятно о выборах президента РФ>>