РИАМО – 8 фев. Министерство финансов России предложило запретить букмекерам принимать ставки на результаты выборов и референдумов в стране, сообщает в четверг Газета.ru.

Как отмечается на портале проектов правовых актов, в пунктах приема ставок букмекерских контор и тотализаторов смогут заключаться пари, которые относятся к результатам спортивных соревнований, скачек на ипподроме, а также итогов голосования, результатов выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний, а также результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами, референдумом.

«За исключением итогов голосования, результатов выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний и кампании референдума, проводимых в России, либо результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами, референдумом», — говорится в сообщении.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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