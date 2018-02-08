РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 фев. Жители одного из многоквартирных домов на проспекте Юных Ленинцев в подмосковном Подольске пожаловались на плохую уборку дворовой территории в четверг, сообщается на сайте «Народный Добродел».

Жительница Подольска в четверг написала на сайте «Народный Добродел» жалобу на плохую уборку дворовой территории многоквартирного дома №34/2 на проспекте Юных Ленинцев в микрорайоне Ново-Сырово. Она отметила, что весь двор засыпан снегом, и жители были вынуждены самостоятельно откапывать территорию у подъезда. Помимо этого, она посетовала и на плохую уборку тротуаров, парковки и дороги.

«Данная территория периодически очищается. Сотрудники расчищают дворы поочередно. Конечно, на данный момент после сильных снегопадов имеются в некоторых частях (этого микрорайона – ред.) сложности со своевременной уборкой. Однако данный вопрос решается, и работа ведется», – сказал диспетчер управляющей компании МУП «ДЕЗ».

Он добавил, что в ближайшее время двор на проспекте Юных Ленинцев будет расчищен.