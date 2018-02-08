РИАМО - 8 фев. Многофункциональный центр в районе Ясенево около станции метро «Теплый Стан» на юго-западе Москвы получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Центр расположен по адресу: пересечение Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы вблизи станции метро «Теплый Стан» (ЮЗАО). <…> Объект возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступило АО «Калужская сельскохозяйственная ярмарка», - говорится в сообщении.

На первом этаже МФЦ расположены входная группа, торговый зал, кафе на 36 человек с кухней, презентационный зал, на втором этаже – административные и технические помещения. Доступ маломобильных групп населения предусматривается на первый этаж здания.

«На первом этаже предусмотрено ленточное остекление фасадов. Верхняя часть здания представляет собой ступенчатую структуру, образуя консоли, которые, в свою очередь, играют роль навесов, защищающих от осадков и солнца», - подчеркивается в материале.

Проезды к торговому центру предусмотрены с восточной и южной сторон. Для парковки транспорта посетители смогут воспользоваться паркингом, расположенным на соседнем участке.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам многофункционального центра в Ясеневе привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», - отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.